Ученики медкласса из Коломны создали Telegram-канал об истории медицины

Школьники из гимназии № 9 запустили проект об истории здравоохранения Коломны. Они создали тематический Telegram-канал.

В проекте школьники выкладывают посты с историческими фактами и информацией о докторах, которые прославили здравоохранение Коломне.

«В канале „История медицины Коломны» уже почти 1000 подписчиков. Знание истории медучреждения помогает строить его успешное будущее», — прокомментировал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Учащиеся медкласса регулярно занимаются проектной работой. Они самостоятельно изучают интернет-источники, материалы коломенских краеведов, экспонаты в музее Коломенской больницы и местном краеведческом музее.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».