Ученики Ломоносовского лицея в Ногинске побывали на экскурсии в МИД

Ломоносовский лицей Богородского городского округа
Фото: Ломоносовский лицей Богородского городского округа

Педагоги и ученики Ломоносовского лицея из Ногинска побывали на экскурсии в МИД России. В качестве подарка они привезли картину художника Константина Полетаева, выполненною в стиле стимпанк. На ней изображена школа имени Короленко, в которой учился Сергей Лавров.

Глава МИД Сергей Лавров жил в Ногинске и является Почетным гражданином Богородского округа. Учился он в школе № 2, теперь школа имени Короленко, которая является памятником архитектуры, ярким явлением в стиле модерн. Школа изначально была Богородской женской гимназией, строил ее известный московский архитектор Александр Васильевич Кузнецов, работавшим тогда с известным фабрикантом Арсением Ивановичем Морозовым. Поэтому ребята лицея попросили художника Константина Полетаева помочь сделать оригинальный подарок с красивым оформлением школы.

картина Константина Полетаева
Фото: картина Константина Полетаева

Художник Константин Полетаев — автор серии «Ногинск — Богородск» в стиле стимпанк, где изображены исторические здания в современной технике. В этот раз он расширил картину по просьбе детей и преподавателей Ломоносовского лицея.
«Во-первых, здание попросили изобразить целиком, я добавил к шару пару стоек с пропеллерами. Во-вторых, я решил добавить ногинского колорита и изобразил в нижней части рисунка вид на город с храмами, домами, рекой, фабриками и лесами. Наука и просвещение поднимают человека вверх, открывают новые горизонты. Здание с кружевными модерновыми орнаментами парит над городом, приглашая нас в полёт. На воздушном шаре изображён декор со стен гимназии», — рассказал художник Константин Полетаев.

Ломоносовский лицей Богородского городского округа
Фото: Ломоносовский лицей Богородского городского округа

В МИДе лицеисты второго класса и педагоги узнали много интересного. Ребята рассказали дипломатам о городе и лицее, а также поинтересовались спецификой работы, как поступить в соответствующий вуз и сколько иностранных языков для этого нужно знать.

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