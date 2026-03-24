Ученики лицея в Дедовске показали отличные результаты на Всероссийской олимпиаде школьников

В лицее города Дедовск, Истринского района, ученики продемонстрировали выдающиеся успехи на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который проходил в Красногорске.

Ученица 9 «Г» класса Ольга Невдахина стала победительницей по обществознанию. Призером по праву стала Екатерина Лапак из 9 «Б». Ученик 10 «А» Илья Истомин стал призером по физике и математике.

Ольга Невдахина поделилась, что подготовка к олимпиаде проходила под руководством учителя обществознания Александра Суворова, которого она считает одним из лучших преподавателей лицея. В будущем Ольга планирует стать юристом и потратить премию победителя на дополнительное образование.

Екатерина Лапак ранее участвовала в олимпиадах по другим предметам. Она решила глубже изучить обществознание и успешно преодолела первый онлайн-тур. Екатерина рекомендует всем участвовать в олимпиаде, поскольку это отличный способ подтянуть знания и попробовать свои силы. Ее цель — стать оператором металлообрабатывающих станков, как и ее старший брат.

Илья Истомин планирует стать инженером по микроэлектронике. Его педагогом по математике является Елена Молькова, которая считает Илью очень способным учеником. Илья долго готовился к олимпиаде по физике и немного меньше по математике, но в итоге стал призером по обоим предметам.

Всероссийская олимпиада школьников — это ежегодное мероприятие, направленное на работу с одаренными детьми в системе российского образования.