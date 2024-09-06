Ученики лицея № 10 в Одинцове представят проекты в отрасли энергетики

Специалисты Одинцовского филиала «Мособлэнерго» начали новый сезон «Школы юного энергетика». Этот проект реализуется при Одинцовском лицее № 10 с 2015 года.

Воспитанники лицея регулярно занимают призовые и победные места в областных и общероссийских олимпиадах. Проекты ребят трижды награждали премией губернатора Подмосковья. В 2023 году ученики девятого класса представили свою работу на Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Школьники успешно защитили в направлении «Современная энергетика» индивидуальные проекты на основе созданной ими модели электросети.

В этом году воспитанники «Школы юного энергетика» также представили свой проект. Ученики лицея № 10 вместе с сотрудниками компании «Мособлэнерго» создали изобретение, которое позволяет управлять наружным освещением при помощи специальной программы, установленной на компьютере или мобильном устройстве. По результатам пилотного проекта усовершенствовали программное обеспечение и выявили перспективные места установки оборудования, которое позволит вывести эксплуатацию наружного освещения на новый качественный уровень.

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