Ученики лицея «Авиатика» пройдут практику на предприятии в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев и директор лицея «Авиатика» встретились с руководством компании «Упаковочные системы». Они обсудили возможности стажировки и программы обучения для учеников образовательного учреждения.

Производство «Упаковочных систем» посетили первый замглавы Лобни Владимир Зиновьев и директор лицея «Авиатика». Там они встретились с руководством компании. Собравшиеся побеседовали о перспективах сотрудничества: ученики «Авиатики» в будущем смогут стажироваться на предприятии, пройти программы профессионального обучения.

«Наша цель — заключение партнерских взаимоотношений, которые откроют новые возможности для учеников и помогут им получить практические навыки в реальных условиях», — отметил Зиновьев в своем телеграм-канале.

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