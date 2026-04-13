Школьники из Королева стали победителями фестиваля «Кванториада»
Учащиеся детского технопарка «Кванториум» «Центра Орбита» показали отличные результаты на фестивале «Кванториада-2026». Как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области, каждый год школьники из городского округа Королев представляют свои проекты в трех секциях: информационно-коммуникационных технологий, инженерно-технической и научно-исследовательской. В этом году мероприятие прошло 9 и 10 апреля, и на нем было представлено более 60 проектов.
Учащиеся технопарка продемонстрировали высокий уровень подготовки и заняли призовые места в разных секциях:
- Секция информационно-коммуникационных технологий: первое место — Соколов Иван с проектом «AR TECHNIQUE», второе место — Трандин Семен с работой «Painted Adventure».
- Инженерно-техническая секция: второе место — Кулагин Павел с проектом «Функциональный макет лифтовой системы», третье место — Богданов Глеб с работой «Комплекс АПД (Автономный подводный дрон)».
- Научно-исследовательская секция: первое место — Калинова Анна с исследованием «Анализ химического состава атмосферных осадков на территории г. о. Королев», второе место — Ситдикова Мария с работой «Сравнительный анализ антимикробной активности фитонцидов растений», Коршунова Мария с проектом «Технология производства биоразлагаемого пластика и исследование его свойств», третье место — Ященко Ольга с исследованием «Оценка влияния почвенных микроорганизмов на процесс разложения поливинилхлорида (ПВХ) в земле». Также первое место заняла Бондарь Анна с работой «Скрытая соль (NaCl) в продуктах массового потребления в России», а третье место — Соловьева Елизавета с проектом «Сравнительная оценка водных растворов для выращивания тюльпанов гидропонным методом».
В детском технопарке поздравили ребят и их наставников с отличными результатами, отметив, что такие достижения подтверждают наличие в «Кванториуме» будущих инженеров, исследователей и изобретателей.