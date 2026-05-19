Ученики коррекционной школы из Лобни стали призерами турнира по пионерболу

В соревнованиях по пионерболу участвовали ребята с ограниченными возможностями здоровья. Турнир состоялся на базе Запрудненской школы-интерната Талдомского городского округа 18 мая.

Учащиеся лобненской коррекционной школы из седьмого и восьмого классов проявили волю к победе, мастерство и командный дух, завоевав серебряные медали.

В администрации школы поздравили юных спортсменов, а также поблагодарили преподавателей физической культуре Кристину Кудрявцеву и Михаила Кутникова за подготовку и поддержку команды.

Детям с ОВЗ в Лобне уделяют особое внимание. Для них проводят занятия как в коррекционной школе, так и в Центре физической культуры. Кроме того, для юных спортсменов запустили муниципальный инклюзивный проект «Мини-футбол с особенными детьми».