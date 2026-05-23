Ученики колледжа приняли участие в патриотическом мероприятии в Серпухове

Семиклассники из Губернского колледжа приняли участие в мероприятии «В единстве народов — в движении Первых» 20 мая во Дворце молодежи «Дружба» в Серпухове. Встречу организовало местное отделение «Движения Первых».

«Движение Первых» — крупнейшая общественно-государственная организация в стране, объединяющая детей, молодежь и взрослых на принципах коллективности и совместной социально значимой деятельности. Движение совместно с Серпуховским историко-художественным музеем и Приокско-Террасным заповедником запустило региональные профориентационные проекты — «Школа заповедных профессий» и «Профэкспедиция в музее».

«Ребята исследовали огромный мир профессий и узнали много нового», — отметила председатель «Движения Первых» в Серпухове Елена Турик.

В основе «Движения Первых» — сотни программ воспитания и развития личности. Здесь формируется активное и ответственное молодежное сообщество, для которого важны уважение к традициям и культуре народов России, историческая преемственность и сопричастность судьбе своей страны.