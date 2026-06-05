Ученики Юровской школы получили награду патриотической премии в Раменском округе

Воспитанники Юровской школы-интерната стали лауреатами IX Национальной премии детского патриотического творчества. Церемония награждения состоялась 2 июня в Центральном академическом театре Российской армии и была приурочена ко Дню защиты детей.

Юровская школа-интернат вошла в число победителей IX Национальной премии детского патриотического творчества. Награды лауреатам вручили 2 июня на торжественной церемонии, которая прошла в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. Премия объединила талантливых детей и подростков со всей страны и была посвящена Дню защиты детей.

Организаторами выступили Ассоциация деятелей детского творчества, Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации и Ростовское региональное общественное движение в поддержку одаренных детей и талантливой молодежи «Синергия талантов».

Конкурс проводился по 12 направлениям. Участники представили работы в области вокального и хореографического искусства, журналистики, моды, спорта и других творческих дисциплин. Воспитанники Юровской школы-интерната получили специальный приз в номинации «Спорт». Высокую оценку жюри заслужил патриотический проект «Зарница: путь к победе в себе!», разработанный для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Почетным гостем церемонии стал руководитель гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников. Он отметил важность поддержки детского творчества и развития способностей подрастающего поколения.

«Я уже не первый год наблюдаю, как дети раскрывают свои таланты. Каждый раз поражают их искренние эмоции, стремление проявить себя и радость от достигнутых результатов. Такие проекты помогают ребятам поверить в собственные силы и двигаться вперед», — сказал Михаил Лубошников.

Полученная награда стала признанием успешной работы педагогов и учеников школы-интерната. Проект, представленный на конкурс, направлен на патриотическое воспитание, развитие командного духа и укрепление уверенности в своих возможностях.