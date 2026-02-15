Ученики юго-востока Подмосковья поучаствовали в региональном этапе Всероссийской олимпиады по географии

В городе Коломна на базе школы № 21 состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии. В состязании приняли участие 135 учеников 8–11 классов из городов юго-востока Подмосковья, включая Коломну, Зарайск, Луховицы, Озеры, Ступино и другие. Коломна была особенно активно представлена: 65 участников — это почти 48% от общего числа конкурсантов.

Олимпиада продолжалась 2,5 часа и проходила в формате, похожем на ЕГЭ: с соблюдением строгого регламента, индивидуальной работой и полным погружением в задания. Экзамен включал тестовую и практическую части. Ученикам нужно было не только показать знания по физической и социально-экономической географии, но и применить их на практике: работать с картами, определять координаты и азимуты, анализировать климатические графики, статистические данные и фрагменты топографических схем.

Задания прошлых лет показывают, что участникам приходится решать задачи на определение природных зон по описанию, вычисление плотности населения, поиск ошибок в картографических материалах, анализ миграционных процессов и решение логических задач на пространственное мышление. Это настоящая прикладная география, которая требует не заучивания, а умения мыслить.