Ученики «Яндекс Лицея» защитили проекты в виде компьютерных игр

2 февраля в Центре развития творчества детей и юношества «Диалог» прошла защита проектов второго курса «Яндекс Лицея». Ученики школ и колледжей городского округа Электросталь представили собственные игры, разработанные на языке программирования Python. Это итог двухлетнего обучения, о чем сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

На защите были представлены игры, которые отражают широкий спектр интересов и технических решений. Участники не только закрепили технические навыки, но и научились через игру транслировать актуальные идеи — от заботы об экологии до осмысления исторических событий и психологических состояний.

Например, Григорий Ашихмин из школы №1 создал проект «Ausencia». Эта игра погружает игрока в атмосферу начала XX века. Героиня получает загадочное письмо от брата и отправляется на поиски предмета в их квартире. Игра сочетает головоломки и эмоциональный нарратив, а пиксельная графика с элементами модерна создает уникальную эстетику.

Александр Носик из гимназии №21 представил игру «Green Savers» — экологический симулятор с соревновательной механикой. Игрок берет на себя роль защитника природы: ему предстоит очистить мир от отходов, правильно сортируя мусор.

Преподаватель курса Сергей Симонов отметил: «Некоторые из этих игр уже готовы к публикации — осталось доработать баланс и добавить контент. Я уверен: если ребята продолжат в том же духе, через пару лет мы увидим их имена среди разработчиков крупных студий. А пока — горжусь каждым».