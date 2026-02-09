Ученики из Шатуры стали призерами олимпиады по истории

Дарья Лобанова и Илья Полянский из поселка ЦУС «Мир» городского округа Шатура стали призерами олимпиады по истории. Ребята поставили себе цель в начале учебного года и систематически к ней стремились.

Для подготовки к олимпиаде они использовали платформу «Взлет», где разбирали задания прошлых лет и усердно занимались. По словам Ильи, эта победа для него — большая гордость. Дарья отметила, что участие в олимпиаде стало стимулом действовать, даже когда страшно.

Подготовкой ребят руководила преподаватель истории Алена Кузина. Она отметила, что занятия вели с сентября по четкому плану. Педагог гордится успехами своих учеников и считает важным ставить цели и последовательно их достигать.

Этот результат показывает, как целеустремленность, регулярная практика и поддержка педагогов приводят к успеху. Победа вдохновляет учеников и подтверждает эффективность выбранной подготовки.