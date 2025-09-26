Ученики из Пушкино приняли участие в слете школьных лесничеств

В округе проходит XII областной слет школьных лесничеств и региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Мероприятие, организованное при поддержке Комитета лесного хозяйства Московской области, призвано выявить, поддержать и поощрить школьников, посвятивших себя изучению и сохранению лесных богатств родного края.

Главная цель слета — подготовить школьников к участию в конкурсах всероссийского масштаба, дав им возможность проявить свои знания, умения и навыки. Второй день слета стал испытанием для юных лесоводов, предоставив им возможность продемонстрировать не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для работы в лесу. День начался с презентации и обсуждения исследовательских работ, подготовленных участниками. В этом году на конкурс было представлено 14 исследовательских и практических проектов, посвященных актуальным проблемам лесоводства и экологии. Самые интересные и перспективные из них будут рекомендованы для участия во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост».

После завершения защиты докладов юные лесоводы приступили к конкурсам «Лесное многоборье» и «Юный лесовод». В рамках «Лесного многоборья» четыре команды юных лесоводов отправились на покорение полосы препятствий, имитирующей реальные условия работы в лесу. Им предстояло преодолеть запутанный лабиринт, лесные завалы и болото, проявив не только физическую силу и выносливость, но и умение ориентироваться в пространстве и работать в команде.

Лучшие получат возможность продемонстрировать свои знания и умения на федеральном уровне, представляя Московскую область и защищая честь своего школьного лесничества.