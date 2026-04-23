Ученики из Пущина представят проекты на конкурсе агрокейсов в Подмосковье

В городском округе Серпухов и городе Пущино подходит к концу первый региональный конкурс агрокейсов среди школ Московской области. Университет Вернадского при поддержке Министерства образования Московской области организовал это мероприятие. Эксперты выбрали пять лучших проектов, которые будут представлены на защите 24 апреля.

Две сильные команды из агрокласса школы №1 образовательного комплекса Пущино участвуют в конкурсе. Команда «Зеленый альянс» под руководством учителя биологии Галины Выкиданец подготовила проект в номинации «Природа и экология». Школьники обогащали почву сидератами, горчицей и бобовыми, а затем высевали рассаду цветов и овощей.

Вторая команда «Тетроза» под руководством педагога Елизаветы Хромовой представила проект в номинации «Биотех». Ученики вывели новый сорт томатов черри методом вегетативного размножения, используя сорта «Дикая роза» и «Красная шапочка».

В мае на пришкольной территории планируют установить теплицу и высадить полученные растения для продолжения экспериментов. В школе №1 открыли агротехнологический класс, где десятиклассники углубленно изучают биологию, химию и сельское хозяйство.