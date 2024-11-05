Ученики из Подольска рассказали президенту РФ о местном отделении «Юнармии»

В День народного единства юнармейцы из Подольска Ксения и Максимилиан Еной, учащиеся школы имени Дмитрия Зернова, пообщались с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась на патриотическом мероприятии по возложению цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.

Во время беседы ребята рассказали главе государства о том, как проходят занятия в местном отделении «Юнармии». Подольское отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» активно действует с 2016 года и насчитывает более четырех тысяч участников из 36 образовательных учреждений. Юнармейцы регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня и уже четыре года подряд признаются лучшими в Московской области.

Памятник Минину и Пожарскому, установленный на Красной площади в 1818 году, символизирует освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году благодаря объединенному народному ополчению под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

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