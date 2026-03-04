Ученики Истринской школы-интерната стали призерами первенства России по дзюдо

С 27 февраля по 2 марта в Каспийске проходило Первенство России по дзюдо (спорт глухих) среди юношей и девушек до 18 лет. Ученики Истринской школы-интерната показали отличные результаты и завоевали четыре медали и кубок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

По итогам соревнований Никита Коробков получил диплом первой степени в весовой категории 90 кг, Марат Эмирсаидов — в весовой категории 73 кг, Рамазон Назаров — в весовой категории 60 кг. Александр Ивашиненко был награжден дипломом третьей степени в весовой категории 55 кг.

Тренер Ханлар Махмуд оглы Гасымов также получил диплом первой степени за подготовку победителей Первенства. Команда школы-интерната заняла первое место в общекомандном зачете и была награждена кубком.

Успехи учеников стали результатом ежедневных тренировок и профессионального наставничества Ханлара Махмуд оглы Гасымова. Занятия проходят в специально оборудованном борцовском зале школы-интерната.

Для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке: https://new.dop.mosreg.ru/.