В городском округе Мытищи в гимназии № 17 прошел второй этап всероссийской акции «Диктант здоровья — 2026». Участниками стали ученики 10 и 11 классов.

Тематический блок объединил два направления: «Движение — жизнь» и «Питаемся правильно». Вместо строгого тестирования прошел живой разговор. В гости к старшеклассникам пришли профессионалы: Елена Владимировна Черныш, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Московской области, и Михаил Андреевич Порошин, научный сотрудник ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана и председатель Объединенного совета молодых ученых.

Вместе с ребятами они обсуждали, спорили и искали правильные ответы. Рассуждали о важности утренней разминки и полезных жирах. Всего ребята разобрали 20 вопросов.

Особенно приятно удивил уровень подготовки ребят Михаила Андреевича Порошина. По его словам, у них состоялся не просто опрос, а настоящий диалог. Одна из учениц призналась, что хочет связать свою жизнь с наукой.

«Диктант здоровья» проводится Роспотребнадзором в рамках просветительского проекта «Санпросвет» и открыт для всех желающих старше 7 лет. Присоединиться ко второму этапу можно до 22 мая на портале диктант-санпросвет.рф или в боте мессенджера MAX @dictation_bot. После прохождения тестирования участников ждет моментальный сертификат с результатами и правильными ответами.

Первый этап уже показал масштаб: только в Московской области диктант написали 105 тысяч человек, а по всей России — больше 1,6 миллиона. Второй этап обещает быть не менее интересным.