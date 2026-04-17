Ученики гимназии в Долгопрудном представили проекты на международной конференции

На факультете почвоведения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 15 апреля состоялось одно из мероприятий XXXIII Международной конференции, в рамках которого прошла специальная подсекция для школьников. Она собрала два десятка участников, причем 12 человек представили Долгопрудненскую гимназию.

Учащиеся в течение года занимались в школе юных экологов-почвоведов при МГУ.

Руководителем образовательной программы выступила Анна Бобрик — кандидат биологических наук, доцент кафедры общего почвоведения, а также помощник декана и куратор карбонового полигона факультета. Под ее руководством и при поддержке преподавателей университета участники разрабатывали собственные исследовательские проекты.

Тематика работ затронула широкий спектр научных вопросов — от изучения микромицетов в городской среде до анализа потенциальной радоноопасности помещений гимназии. Также школьники представили исследования, посвященные воздействию свинца на растения, особенностям органического земледелия при выращивании картофеля и моделированию последствий промышленных выбросов для растительного покрова.

Во время конференции участники защищали свои проекты перед экспертной комиссией, в состав которой вошли преподаватели МГУ, отвечали на вопросы и обсуждали результаты своих исследований. В подготовке школьников также принимала участие учитель биологии и химии гимназии Анна Бойкова.

Лучшим докладом признали работу Анастасии Платоновой. Приз зрительских симпатий получили Маргарита Хабарова, Элина Рощина и самая юная участница конференции — третьеклассница Вероника Козеева.