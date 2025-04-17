Ученики гимназии Примакова в Одинцове прошли в финал турнира «Белая ладья»

Ученики Одинцовской гимназии имени Евгения Примакова заняли первое место на региональных соревнованиях по шахматам «Белая ладья» и получили путевку на всероссийский финал, который пройдет в июне в Сочи. Напомним, в областных соревнованиях в Звездном городке участвовало более 20 команд из 19 муниципалитетов Подмосковья.

Команда гимназии в составе Дмитрия Петухова, Александра Федосова, Дмитрия Усова и Татьяны Шиманской стала абсолютным лидером, победив как в командном, так и в личном зачете на всех четырех досках.

Стоит отметить, что гимназия уже трижды подряд выигрывала финал «Сириуса» с 2022 по 2024 год, что делает их единственными, кто достиг такого результата в истории турнира. Среди почетных гостей соревнований были чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области, космонавт Николай Чуб и

посетили сенатор РФ, многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин, Герой России, космонавт-испытатель Николай Чуб и депутат Госдумы Алла Полякова.