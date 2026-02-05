Ученики гимназии посетили с экскурсией пожарную часть в Воскресенске

Второклассники из гимназии № 1 городского округа Воскресенск побывали с экскурсией в пожарно-спасательной части № 2. Такие встречи помогают в увлекательной форме не только познакомить детей с опасной профессией, но и повторить жизненно важные правила безопасности.

Гидом для юных гостей выступил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Воскресенску Игорь Мальков, чей профессиональный стаж превышает 24 года. Он рассказал ребятам, что на выбор жизненного пути его вдохновили детские впечатления: «В школьные годы мы часто приходили на территорию части, играли с пожарными в футбол, общались. Мне захотелось помогать людям, не оставаться в стороне».

В ходе экскурсии школьникам показали, как организованы рабочие будни пожарного расчета. Ребята посетили учебный класс, столовую, комнату отдыха и даже спальню дежурной смены, где узнали, что огнеборцы спят в специальной одежде, чтобы в случае тревоги моментально выехать на вызов.

Практическая часть визита вызвала особый восторг. Дети смогли детально рассмотреть спецтехнику, примерить на себя тяжелую боевую экипировку и даже подняться в люльку автоподъемника. Знакомство с героической профессией не прошло даром — по окончании экскурсии некоторые мальчишки и девчонки твердо заявили, что в будущем тоже хотят стать пожарными.