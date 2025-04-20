Ученики гимназии № 1 победили в финале математических боев школьной лиги в Балашихе

Команда «Братство первых» из гимназии № 1 имени Героя России Алексея Баландина одержала победу в финале Балашихинской школьной лиги по дисциплине «Математические бои». Решающий поединок состоялся 18 апреля в Ледовом дворце «Арена Балашиха» имени Юрия Ляпкина.

«Математические бои» стали новой дисциплиной в Балашихинской школьной лиге. Глава округа Сергей Юров отметил важность этих соревнований и выразил благодарность учителям за организацию. Он подчеркнул, что вовлечение сотен школьников в интеллектуальные игры способствует развитию точных наук.

В полуфинале команды «Братство первых» и «БалЛи» из Балашихинского лицея обыграли соперников из школ № 3 имени Ивана Флерова и № 27, занявших третье и четвертое места соответственно. В финале участвовали по 20 человек от каждого учебного заведения — по пять учащихся на каждую параллель с пятого по восьмой классов.

Капитаны команд прошли три раунда: первый — в традиционном формате математических боев, второй — интеллектуальный бой «Своя игра», третий — блиц-раунд с быстрыми ответами. Остальные участники решали задания квеста, проходившего на первом этаже ледового дворца, что также приносило баллы в общекомандный зачет. Победителей определяли на основе суммарных баллов за состязания капитанов и прохождение квеста.

В новом сезоне «Математических боев» Балашихинской школьной лиги приняли участие около трех тысяч учащихся из 36 школ города. На разных этапах конкурса их оценивали 200 членов жюри из различных городов Подмосковья. Юные математики продемонстрировали не только свои знания, но и творческий подход к решению задач, погружаясь в увлекательный мир точной науки.