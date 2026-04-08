Ученики гимназии из Балашихи показали достойные результаты на соревнованиях по авиамодельному спорту

В городе Балашиха, в МБОУ Гимназии №1 имени Героя РФ А. В. Баландина, тренер Михаил со своими подопечными Русланом и Ярославом готовятся к новой тренировке. На этот раз они решили сосредоточиться на спокойной работе и обсуждении прошедших соревнований.

Недавно ребята вместе с тренером вернулись с городских соревнований «Открытое небо» по авиамодельному спорту в классе моделей ракет. Состязания проходили на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. Участниками стали моделисты из Москвы и всего двое — из Балашихи.

Соревнования включали три категории: «Старт», «Пилот» и «Про». Задача пилотов — продемонстрировать навыки управления беспилотными летательными аппаратами в виртуальном пространстве на копиях реальных треков. Представители Балашихи завоевали третье и четвертое места в категории «Старт».

Бронзовый призер, девятиклассник Руслан Измайлов, поделился, что «Открытое небо» стало для него серьезным испытанием. Одной из сложностей стала большая техническая оснащенность соперников. В финале Руслан состязался с пилотом, использующим видеоочки HDZero, в то время как у него были очки Skyzone. Во время прохождения трассы у него возникли помехи с картинкой, что повлияло на результат. Тем не менее, он считает, что получил ценный опыт.

Куратор команды Михаил Бусыгин отметил, что, несмотря на трудности, результаты порадовали. Он подчеркнул, что участники из Балашихи были единственными представителями Подмосковья и смогли достойно представить свой город, практически в одиночку соперничая с Москвой.