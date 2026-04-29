Ученики гимназии имени Примакова выступили на международной конференции

С 10 по 25 апреля в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова прошла Международная научная конференция «Ломоносов». Среди участников были ученики Гимназии имени Е. М. Примакова, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Гимназию представили Ульяна Юрина и Илья Галкин (оба — 9 класс) с очными докладами, а Сергей Крутихин (7 класс) выступил дистанционно.

Ульяна Юрина исследовала проявление когнитивного искажения «эффект свидетеля» среди гимназистов и преподавателей. В ходе эксперимента гимназистам и преподавателям предъявлялись разные смоделированные ситуации. Полученные результаты могут по-новому взглянуть на воспитательную составляющую и психологическое сопровождение в гимназии.

Илья Галкин представил работу о проявлении когнитивного искажения «эффект слепого пятна» у фехтовальщиков. Эксперимент включал демонстрацию карточек с моментами фехтовальных поединков и различные установки. Илья получил номинацию «Лучшее практико-ориентированное исследование».

Исследование Сергея Крутихина было посвящено влиянию занятий картингом на когнитивные процессы. Работа показала, что элементы картинга, такие как работа с траекторией и управление в нестандартных условиях, эффективно тренируют когнитивные способности.