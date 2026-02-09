Ученики Физтех-лицея завоевали медали на Международной Жаутыковской олимпиаде

Учащиеся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы из городского округа Долгопрудный продемонстрировали выдающиеся результаты на XXII Международной Жаутыковской олимпиаде по физике, математике и информатике. Соревнование проходило с 10 по 14 января 2026 года в городе Алматы, Республика Казахстан. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

В дисциплине «Математика» золотыми призерами стали Дмитрий Годунин и Олег Фендеров. В категории «Информатика» серебряную медаль получил Тимофей Чичерин, бронзовую — Михаил Архипов. Среди участников, выбравших дисциплину «Физика», золотые медали вручили Богдану Яйцевскому и Роману Воробьеву, серебряную — Ярославу Доброхвалову, бронзовую — Александру Ахремову. Роман Воробьев также был удостоен специального приза «Абсолютный победитель по физике». В командном зачете команда Физтех-лицея заняла второе место.

Учитель математики Максим Голубев был удостоен золотой медали в рамках олимпиады для педагогов IMPACT.

Олимпиада проводилась в два этапа: теоретический и практический туры. Они состоялись на базе Республиканской физико-математической школы (РФМШ) и Международного университета информационных технологий (IITU). Задания были составлены международным жюри и соответствовали уровню специализированных классов. Каждая команда включала двух руководителей и семь участников.

По сообщению пресс-службы ведомства, цель олимпиады — развитие международных связей, популяризация научных знаний и укрепление сотрудничества между специализированными физико-математическими школами. В текущем году в олимпиаде участвовали 612 школьников и 122 руководителя из 16 стран.