Ученики десятых классов Подмосковья прошли диагностику по математике

Более 14 тысяч учащихся десятых классов из 498 школ Московской области приняли участие в региональной диагностической работе (РДР) по математике углубленного уровня. Эта работа завершила цикл диагностических мероприятий, которые ранее проводились для учащихся пятых, седьмых и восьмых классов в школах, включенных в реестр математических классов региона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Диагностическая работа состояла из восьми заданий различного уровня сложности. Задания проверяли уровень освоения программы учебного предмета «Математика» и охватывали такие темы, как числа и вычисления, уравнения и неравенства, тригонометрия, стереометрия, теория вероятностей и статистика.

Максимально возможный балл за выполнение работы составляет 10. Для получения положительной отметки достаточно набрать 4 балла. Задания с краткими ответами проверялись автоматически, а задания с развернутыми ответами оценивались экспертами в личных кабинетах в государственной информационной системе «Единая автоматизированная информационная система учета и контроля за обеспечением объективности и прозрачности в сфере образования».

По итогам РДР учителя смогут скорректировать образовательные траектории своих учеников и помочь им успешно освоить программу по математике и подготовиться к государственной итоговой аттестации. Кроме того, на основе анализа результатов будут разработаны рекомендации для учителей математики, направленные на повышение качества преподавания и создание условий для устойчивого роста качества математического образования в школах Московской области.