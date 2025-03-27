Ученики 11-х классов Подмосковья написали всероссийские пробники ЕГЭ

В Подмосковье 27 марта прошли всероссийские пробные экзамены в формате ЕГЭ. Будущие выпускники решали тренировочные задания по физике и обществознанию, а организаторы отрабатывали все этапы проведения испытаний. Об этом сообщают в Минобразования региона.

В тренировке ЕГЭ по физике приняли участие более шести тысяч выпускников, по обществознанию — более трех тысяч.

В Минобразования МО отмечают, экзамен проходил в 251 пункте проведения ЕГЭ. Процесс основного периода был смоделирован полностью: печать, сканирование материалов в аудитории, заполнение бланков, а также отработка возможных нестандартных ситуаций.

Экспертные комиссии Московской области проверят работы участников. Результаты станут известны не позднее 15 апреля.