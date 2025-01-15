Ученикам школы № 6 в Лобне рассказали о волонтерстве в «Молодой гвардии»

Активисты «Молодой гвардии» посетили школу № 6 имени Сахнова в Лобне. Руководитель городского отделения «МГЕР», муниципальный депутат Алексей Кожухалов ответил на вопросы старшеклассников о деятельности организации.

Ребята узнали, как стать волонтерами и насколько сложна эта работа. Молодогвардейцы рассказали про поездки по России, чтобы помочь нуждающимся.

«Встреча прошла в дружеской атмосфере. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, ведь волонтерская деятельность очень важна для формирования гражданского общества и развития личных качеств молодежи», — добавили педагоги.

Школа № 6 имени Сахнова в Лобне — старейшее образовательное учреждение, история которого начинается с 1873 года с Пучковской земской школы. Здание располагается в доме № 1 на Аэропортовской улице.