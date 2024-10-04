Ученикам школы № 2 в Яхроме напомнили правила дорожного движения

Школьники Дмитровского округа повторяют правила дорожного движения в рамках недели безопасности. Урок провели для учеников общеобразовательного учреждения № 2 в Яхроме.

Акция «Благополучие и безопасность» проходит с 30 сентября по 4 октября. Ученикам Яхромской школы напомнили важные правила дорожного движения.

«В рамках недели безопасности во время классного часа мы обсудили с ребятами правила поведения на дороге и во дворе. Также они познакомились с тайнами дорожных знаков, которые помогут им быть внимательными и ответственными», — прокомментировала директор школы Наталья Шашкова.

Дети повторили основы: роль светоотражающих элементов на одежде и на рюкзаках, а также закрепили полученные знания в викторине «Знаешь ли ты?».

Ребята подытожили: нужно убедиться, что водитель видит пешехода и начинает тормозить. Тогда можно безопасно переходить дорогу.

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