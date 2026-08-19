Ученикам из Подмосковья напомнили о подтверждении карты «Стрелка» до 24 августа

Чтобы сохранить скидку на проезд в новом учебном году, подмосковным учащимся необходимо подтвердить свои льготы на карте «Стрелка». Для этого нужно воспользоваться мобильным приложением «Добродел», сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Для подтверждения права на льготу следует открыть приложение «Добродел», перейти в раздел «Услуги» – «Транспорт» – «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка». Затем выбрать цель обращения – «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации», заполнить и отправить заявление.

Если «Стрелка» привязана к карте «МИР», то нужно подать заявку на активацию льготы на проезд по банковской карте. Это можно сделать с 25 августа.

Важно отметить, что учащимся школ и колледжей Подмосковья не нужно подавать заявление — им автоматически продлят льготу.

«Добродел» — это единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Чтобы присоединиться к «Доброделу», нужно скачать приложение по ссылке.