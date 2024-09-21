Ученикам гимназии № 6 в Красногорске рассказали об истории школьного портфеля

Сотрудники Центральной библиотеки Красногорска организовали для учеников младших классов гимназии № 6 познавательное мероприятие «Тайны школьного портфеля». Дети поучаствовали в интерактивной программе, а также узнали об истории возникновения школьного портфеля и учебных принадлежностей.

Учащимся младших классов красногорской гимназии № 6 рассказали интересные факты о циркуле, линейке, карандаше и других школьных канцелярских предметах, а также о создании портфеля.

Входе занятия ребята чертили окружность циркулем, рисовали прямые и фигуры с помощью линеек разных форм.

«Мы сегодня пришли с 4 „В“ классом в Центральную библиотеку Красногорска на „Тайны школьного портфеля“. Мы впервые на таком мероприятии. Дети сегодня в библиотеке узнали о создании портфеля, почему портфель стал называться рюкзаком, также — откуда появился циркуль, когда был создан карандаш, первый ластик», — поделилась учитель начальных классов гимназии № 6 Инна Деяшкина.

Она также добавила, что подобные мероприятия, организованные совместно с Центральной библиотекой, школьники будут посещать каждую неделю.

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