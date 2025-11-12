Ученик школы №8 в Лобне стал призером муниципального этапа конкурса писателей

Ученик 10 класса школы №8 имени Героя СССР Гавриила Будника Никита М. стал призером муниципального этапа конкурса писателей. Юноша представил на суд жюри стихотворение, посвященное России.

По словам автора, писать стихи он начал относительно недавно, всего год-два назад. Важную роль в этом сыграл учитель.

«У меня есть ключевые темы. Прежде всего, меня волнует внутренний мир человека, все те тонкие и сложные чувства, которые порой сложно выразить обычной речью. Второе — это природа. Я нахожу глубокую связь между душевными переживаниями и природными явлениями», — поделился школьник.

В своем конкурсном произведении Никита размышляет о судьбе России, ее природной красоте и духовной силе.

Победа ученика школы №8 в муниципальном этапе писательского конкурса подтверждает высокий уровень гуманитарного образования в образовательных учреждениях Лобни и поддержку в городе молодых талантов.