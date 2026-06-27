Ученик из Волоколамска набрал по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и географии

Максим Горячев, ученик волоколамской школы №3, удивил учителей и родителей, получив максимальные баллы на ЕГЭ по русскому языку и географии. Он смог набрать по 100 баллов благодаря увлечению научно-популярной литературой и онлайн-курсам.

По словам юноши, он не ожидал максимального результата по русскому языку, так как сомневался в правильности выполнения заданий по микро- и макротекстам. Но в итоге все 27 заданий теста Максим выполнил без ошибок.

100 баллов по географии стали для Максима реальной целью. На экзамене было 29 заданий, из которых 21 — на проверку базовых знаний. Самым сложным оказалось задание о влиянии глобального изменения климата на речной транспорт.

Преподаватель Максима, Екатерина Голованова, поделилась, что успех ученика стал для нее неожиданностью. Она объяснила его не столько своим участием, сколько целеустремленностью Максима и поддержкой его родителей.

Увлечения Максима достаточно серьезные: география и астрономия. У него даже есть свой телескоп для наблюдения за небом и звездами. Любит юноша и путешествовать с родителями на автомобиле. Все это и предопределило выбор молодого человека в профессии.

Сейчас Максим готовится к вступительному экзамену в МГУ им. М. В. Ломоносова, а в дальнейшем планирует заниматься физической географией.