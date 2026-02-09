Ученик из Пущина открыл бактерию с противогрибковыми свойствами

Школьник Николай Уликов из Пущино обнаружил бактерию, способную бороться с грибами, опасными для сельского хозяйства. Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщила об этом открытии.

В ходе эксперимента в лаборатории центра дополнительного образования «БиоТех-Пущино» Николай выращивал гриб ежовик. Вместе с ежовиком в среде оказались и другие микроорганизмы, взятые из леса. Удивлению школьника не было предела, когда он обнаружил, что вокруг одной колонии пространство оставалось чистым: «На занятиях мы хотели посеять гриб ежовик для культивирования на чашках Петри. Так как брали мы дикий гриб, после высеивания там, естественно, были внешние культуры. И появилась одна маленькая колония с ореолом вокруг. Там ничего не росло, кроме этой колонии. Выяснилось, что этот штамм обладает антимикотическими — противогрибковыми свойствами».

Исследование поможет выделить новые вещества для борьбы с грибами и получить штамм микроорганизмов, которые будут действовать как живой антибиотик. Сейчас под руководством педагога Александра Носкова и кандидата биологических наук Елены Видягиной идет работа по изучению свойств новой культуры.

По окончании школы Николай планирует поступить в Тимирязевскую академию и стать агрономом.