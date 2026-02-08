Ученик из Луховиц представит свою первую книгу стихов

В городе Луховицы Московской области ученик одиннадцатого класса гимназии Матвей Редичев представит свою первую книгу «Лирика юного поэта». Презентация сборника прошла в Межпоселенческой библиотеке имени поэта И. И. Морозова.

Матвей начал писать стихи в возрасте двенадцати лет и теперь выпустил бумажную версию своих произведений. В книгу вошли стихотворения в жанрах философской и любовной лирики, в которых преимущественно работает молодой автор.

Редичев рассказал, что выбрал бумажный формат из-за особой эстетики чтения: перелистывать страницы книги приятнее, чем читать с экрана. Он также поделился советом для начинающих авторов: не бояться показывать свой талант и продолжать развиваться в выбранном направлении.

По словам юного поэта, работа над следующим циклом стихотворений уже ведется, и он планирует выпустить новую книгу. Презентация стала творческой встречей двух поколений — начинающего автора и опытных луховицких поэтов.