Ученик из Королева победил в конкурсе «Большие вызовы»

Это уже вторая победа Артема в конкурсе индивидуальных проектов. В этом году он представил робота для монтажа научного оборудования на внешней поверхности космической станции. Тема работы является актуальной для современной космонавтики.

Интерес к космическим технологиям пробудился у мальчика с раннего возраста и стал основой для его учебных успехов. Артем активно изучает физику, математику и информатику. Он стремится углубить свои знания и навыки, необходимые для карьеры в космической отрасли. Кроме того, он регулярно участвует в предметных конкурсах и олимпиадах и показывает высокие результаты.