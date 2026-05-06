Ученик из Королева победил в конкурсе «Большие вызовы»
3 мая в образовательном центре «Сириус» подвели итоги Международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Первое место в направлении «Космические технологии» занял ученик 9 класса Королевского лицея научно-инженерного профиля Артем Бабченко, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.
Это уже вторая победа Артема в конкурсе индивидуальных проектов. В этом году он представил робота для монтажа научного оборудования на внешней поверхности космической станции. Тема работы является актуальной для современной космонавтики.
Интерес к космическим технологиям пробудился у мальчика с раннего возраста и стал основой для его учебных успехов. Артем активно изучает физику, математику и информатику. Он стремится углубить свои знания и навыки, необходимые для карьеры в космической отрасли. Кроме того, он регулярно участвует в предметных конкурсах и олимпиадах и показывает высокие результаты.