Ученик из Коломны стал призером всероссийской олимпиады по технологии
В Коломне прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады по технологии. Победителем стал ученик 10 класса гимназии № 8 Тимофей Семенов, который представил жюри часы на газоразрядных лампах с интегрированным искусственным интеллектом.
Мероприятие провели в Государственном социально-гуманитарном университете.
«На часах присутствуют дата, время, картинки. Внутри помещены никелевые нити, с помощью которых в лампы подается ток, газ начинает разряжаться и цепляться за эти никелевые нити, из-за этого они начинают гореть. Когда пишите код, там указывается определенная подача тока, которая меняется, и поэтому определенные цифры начинают гореть», — сказал Тимофей Семенов.
Тимофей начал готовиться к региональному этапу. Он планирует доработать корпус и расширить функционал, добавить динамики, портативную зарядку, а также датчики температуры и влажности. Идея создания необычных часов возникла у изобретателя спонтанно.
«Я нашел залежавшиеся газоразрядные лампы и подумал, что утилизировать их нельзя, как и пальчиковые батареи. Они при утилизации будут очень ядовиты, потому что в данных газоразрядных лампах содержится газ. Поэтому я решил вместо того, чтобы просто положить их обратно, сделать что-то новое для домашнего декора», — добавил Тимофей.
Тимофей применил знания в области робототехники, электроники, информатики и физики. Автор надеется, что его творение выйдет за рамки проекта и сможет конкурировать с популярными современными гаджетами.
«Если мы берем Яндекс колонку, она работает только по подписке Яндекс. Эта же колонка может позиционироваться как отдельный инструмент, так и подключаться ко всем уже известным колонкам», — сказал ученик.
Это уже не первое изобретение старшеклассника. Ранее Тимофей дважды выступал на соревнованиях WorldSkills в компетенции «Реверсивный инжиниринг».