Ученик из Коломны стал призером всероссийской олимпиады по технологии

В Коломне прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады по технологии. Победителем стал ученик 10 класса гимназии № 8 Тимофей Семенов, который представил жюри часы на газоразрядных лампах с интегрированным искусственным интеллектом.

Мероприятие провели в Государственном социально-гуманитарном университете.

«На часах присутствуют дата, время, картинки. Внутри помещены никелевые нити, с помощью которых в лампы подается ток, газ начинает разряжаться и цепляться за эти никелевые нити, из-за этого они начинают гореть. Когда пишите код, там указывается определенная подача тока, которая меняется, и поэтому определенные цифры начинают гореть», — сказал Тимофей Семенов.

Тимофей начал готовиться к региональному этапу. Он планирует доработать корпус и расширить функционал, добавить динамики, портативную зарядку, а также датчики температуры и влажности. Идея создания необычных часов возникла у изобретателя спонтанно.

«Я нашел залежавшиеся газоразрядные лампы и подумал, что утилизировать их нельзя, как и пальчиковые батареи. Они при утилизации будут очень ядовиты, потому что в данных газоразрядных лампах содержится газ. Поэтому я решил вместо того, чтобы просто положить их обратно, сделать что-то новое для домашнего декора», — добавил Тимофей.