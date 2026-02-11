Ученик из Каширы воссоздает город в «Майнкрафт»

Учащийся школы № 1 имени Героя СССР А. И. Выборнова Ярослав Воронков создает виртуальную версию города Кашира в игре «Майнкрафт». Цель проекта — максимально точно передать облик города, вплоть до мельчайших деталей.

На данный момент Ярослав уже полностью воссоздал исторический центр Каширы на улице Советской. В игре можно прогуляться по скверу имени С. Н. Моргунова, подняться на Введенскую церковь. Также девятиклассник создал новый ЖК «Радужный», железнодорожный мост через Оку и жилые дома на улице Новая. Сейчас в процессе находится строительство Аллеи Славы и домов на улице Энергетиков.

Для работы Ярослав использует различные инструменты: от панорам в «Яндекс Картах» до спутниковых снимков высокой четкости. Они помогают с точностью воссоздать рельеф местности, правильную геометрию крыш и прилегающих территорий. Кроме того, Ярослав делает десятки фотографий с разных ракурсов, чтобы точно передать каждую деталь.

Проект, в котором участвует Ярослав, называется Build the Earth. Полтора года назад он стал полноценным участником команды, занимающейся детальной реконструкцией городов СНГ в виртуальном пространстве. Цель проекта — развить своего рода онлайн-туризм, предоставив любому человеку возможность посетить любой уголок планеты, не выходя из комнаты.