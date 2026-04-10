Школьник из Истры представит проект на олимпиаде «Траектория DEAF»

9 апреля 2026 года учащийся Истринской школы-интерната Кучин Вячеслав примет участие в Общероссийской предметной олимпиаде с международным участием для людей с нарушением слуха «Траектория DEAF». Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщила об этом событии.

Вячеслав представит проект «Физика на кухне», который посвящен изучению влияния электромагнитного излучения бытовых приборов на организм человека. В рамках работы над проектом учащийся тщательно изучил научную литературу по теме, провел социологический опрос среди учеников школы-интерната и разработал практические рекомендации по снижению воздействия электромагнитных полей в быту.

Администрация учебного заведения выразила гордость за успехи Вячеслава, отметив глубину проработки его проекта, новизну подхода и практическую значимость работы. «Его работа не только расширяет кругозор, но и помогает формировать культуру безопасного использования современной техники», — подчеркнули в администрации.