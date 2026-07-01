Ученик из Электрогорска претендует на рекорд России по результатам ЕГЭ

В этом году выпускник лицея в городе Электрогорск Алексей Майоров стал лучшим по результатам ЕГЭ в Подмосковье. Ученику удалось набрать максимальные баллы по четырем предметам: русскому языку, математике, химии и физике. Сейчас он претендует на рекорд России.

По информатике Алексей набрал 98 баллов и подал апелляцию в надежде получить оставшиеся два балла.

Секрет успеха молодого человека — умение грамотно распределять время. Помимо учебы, Алексей находил возможность гулять с друзьями, заниматься спортом и хобби.

Подготовка к ЕГЭ по математике выходила за рамки школьных занятий — юноше помогал репетитор, которого ему посоветовали в лицее. Педагог и ученик быстро сдружились и даже вместе занимаются спортом. Когда пришли результаты по математике, Алексей в первую очередь позвонил своему наставнику, и они вместе узнали о вторых 100 баллах.

Сейчас Алексей готовится к поступлению в Высшую школу экономики.