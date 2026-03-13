Ученик из Егорьевска поедет на заключительный этап Всероссийской олимпиады по истории

Ученик десятого класса школы №15 из Егорьевска Евгений Королев стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по истории. Он будет участвовать в заключительном этапе, который пройдет в Калининграде.

Евгений занимается олимпиадами с восьмого класса. В прошлом году он стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию и считает это значимым достижением.

По словам Евгения, подготовка к олимпиаде по истории была для него настоящим вызовом. Особенно сложным оказался формат «историческое эссе», где нужно было выстроить аргументированную позицию, провести глубокий анализ и привести разные точки зрения. Темой его работы стали выборы 1996 года — период, который он назвал противоречивым и интересным для исследования.

В подготовке Евгению помогают учителя школы и образовательный центр «Взлет». Этот центр собирает лучших школьников Московской области. Смены проходят почти каждый месяц — от недели до десяти дней.

В будущем десятиклассник планирует поступать в Высшую школу экономики на программу «Городское планирование». Это направление на стыке градостроительства и архитектуры, связанное с разработкой общественных пространств и организацией работы транспорта. Евгений говорит, что тема ему давно интересна.

В свободное время школьник занимается скаутским движением и считает, что это практическое обществознание. Сейчас его главная цель — достойно выступить на финале в Калининграде в апреле.