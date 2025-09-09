Ученик из Чехова вошел в состав всероссийского «Хора Первых»

Хор Первых был основан общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи. Проект направлен на развитие творческого потенциала участников, совершенствование сценического мастерства и вокальных навыков.

Ученик средней общеобразовательной школы в поселке Нерастанное Михаил Пустовалов вошел в состав всероссийского «Хора Первых». Его первое выступление прошло на фестивале детских команд «КВН.Первые». Стоит отметить, что школьник уже несколько лет выступает на различных значимых для округа конкурсах художественного слова и вокала.

«Это очень знаковое событие не только для Михаила и его родителей, для школы и педагогов, но и для муниципального округа в целом. Уже прошло первое выступление хора с гимном России на всероссийском фестивале команд КВН.Первые. Поздравляем Михаила с таким важным в его жизни творческим этапом», — отметили в пресс-службе Управления образования администрации муниципального округа Чехов.

Хор Первых — возможность для талантливых исполнителей из разных уголков страны выступать на масштабных сценах и значимых детско-юношеских мероприятиях.