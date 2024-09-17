Ученик гимназии в Подольске принял участие в детском телевизионном шоу

Десятилетний Саша Чесноков из Подольска принял участие в телевизионном шоу про детские таланты «Лучше всех». Он рассказал зрителям и актеру Никите Панфилову про подводный мир.

Саша Чесноков давно мечтал попасть на телевидение. Он принял участие в проекте «Лучше всех». Мальчик надел экипировку дайвера и рассказал про акул, а рядом с ним проплывали ненастоящие морские хищники. Интересные факты Саша поведал вместе с кумиром — актером Никитой Панфиловым.

«Старшая сестра Александра занимается вокалом, она принимала участие в передачах „Голос.Дети“ и „Ну-ка, все вместе“. Саша тоже начал заниматься вокалом, но пока не пробовал подавать заявки на кастинги. Решили продемонстрировать знания о морских обитателях», — рассказала мама мальчика Виктория.

Саша Чесноков учится в гимназии № 7 в Подольске, увлекается каратэ и актерским мастерством.

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