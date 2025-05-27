Ученик Балашихинского лицея стал победителем всероссийского конкурса

Александр Кузнецов, старшеклассник из 11-го класса Балашихинского лицея, одержал победу на десятом всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Его исследование на тему «Моделирование процессов люминесценции в силикате Sr₃MgSi₂O₈ с легированием редкоземельным элементом и без него» получило высокую оценку жюри.

Проект Александра посвящен изучению материала, способного светиться под воздействием ультрафиолетового излучения. Такие вещества применяются в производстве экранов, ламп и других световых устройств. Юный ученый исследовал, как добавление ионов европия — редкоземельного металла — влияет на свойства силиката. С помощью компьютерного моделирования он создал цифровую модель наночастиц, чтобы проанализировать изменения их характеристик в различных условиях. Кроме того, Александр провел лабораторные эксперименты, изучая, как размер частиц и расстояние между ними влияют на интенсивность свечения.

Работа школьника уже завоевала признание на других престижных площадках. Александр стал победителем всероссийского конкурса «Высший пилотаж» и получил диплом третьей степени на 24-й международной конференции «Старт в инновации».

Победа в «Больших вызовах» подтверждает высокий уровень подготовки и научного потенциала ученика Балашихинского лицея, открывая новые перспективы для его дальнейших исследований.