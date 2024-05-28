Учения спасателей пройдут на полигоне центра МЧС в Ногинске

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Юбилейный XV Международный салон «Комплексная безопасность» пройдет в Подмосковье с 29 мая по 1 июня. Одна из площадок будет в Богородском городском округе: на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС пройдут показательные учения.

Масштабные учения объединят российских спасателей и пожарных, а также коллег из государств-участников БРИКС+. Специалисты продемонстрируют возможности по спасению и тушению с воздуха, наземной группировкой с применением современного спецоборудования и техники, в том числе вертолетов, беспилотных воздушных судов, робототехнических комплексов.

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Особое внимание в рамках салона уделено детской программе. Маленьких посетителей ждет настоящий праздник. Можно будет научиться пользоваться огнетушителем, примерить одежду пожарного и ощутить себя пилотом воздушного судна.

«Комплексная безопасность — это всегда масштабно и зрелищно. Это яркие впечатления, незабываемые эмоции. Это семейное мероприятие, на котором будет интересно и взрослым, и детям», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Вход на показательные выступления свободный — 1 июня с 9:30 до 10:30.

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