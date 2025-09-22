Учения скорой помощи по новому сценарию «Школа» прошли в Одинцове

Проведение учений по оказанию помощи при чрезвычайных происшествиях в смоделированных ситуациях в школе, например, при пожаре, важны для отработки действий в экстремальных условиях. Сотрудники станции скорой помощи Одинцовского городского округа приняли участие в этом мероприятии.

Персонал скорой помощи отработал четкие алгоритмы работы в условиях, максимально приближенных к реальным. Это помогает выработать автоматизм действий в стрессовых ситуациях. Школа — особый объект, где требуется учитывать психологию детей разных возрастов, особенности оказания помощи несовершеннолетним, специфику эвакуации и коммуникации с детьми.

Во время учений скорая помощь взаимодействует с персоналом учебного заведения, пожарной, спасательной и другими экстренными службами, проверятся общая готовность к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.