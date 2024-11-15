Учения по восстановлению электроснабжения провели в Солнечногорске

В Солнечногорске под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина прошли масштабные учения по ликвидации технологического сбоя в электросетях. По сценарию тренировки в условиях низких температур произошел сбой в электроснабжении котельной № 1 микрорайона Рекинцо. Энергетики должны были оперативно восстановить подачу электроэнергии.

«Сегодня мы в очередной раз провели тренировку по ликвидации технологического нарушения в электросетях. Согласно сценарию, инцидент произошел на кабельной линии 6 кВ в Солнечногорске, в результате чего без электроэнергии осталась крупнейшая городская котельная, которая обеспечивает электроснабжение многоквартирных домов и социально значимых объектов», — прокомментировал Хромушин.

Сложность ситуации заключалась в невозможности перевести питание на резервные линии из-за их ремонта. В ответ специалисты направили передвижную электростанцию мощностью 1000 кВт, что позволило восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки. Также для компенсации возможного дефицита мощности отправили девять дополнительных ПЭС.

Аварийно-восстановительные работы продолжались почти сутки. В результате были восстановлены основные и резервные линии электроснабжения котельной, а ПЭС обеспечивали энергоснабжение города. К утру следующего дня котельная получила стабильное питание.

После нормализации нагрузок ПЭС отключили, и работы на котельной завершили. Важно отметить, что размораживания теплосетей удалось избежать.

«Для нас принципиально важно ликвидировать возникающие инциденты в максимально сжатые сроки, а также не допускать превращения инцидентов в аварии, чтобы жители не чувствовали дискомфорта, особенно зимой. Ситуация также осложняется террористическими угрозами и другими способами вывода из строя наших объектов теплоснабжения и электроэнергетики», — заключил Хромушин.