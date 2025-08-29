Учения по устранению аварий на электросетях прошли в Воскресенске

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин принял участие в учениях по организации взаимодействия с органами власти, МЧС, энергетиками и диспетчерской службой при устранении аварийных повреждений электросетевых объектов. Они прошли на базе Воскресенского РЭС.

Совместно с директором филиала «Россети Московский регион» — «Восточные электрические сети» Федором Гутневым проверена работа штаба Восточных электрических сетей и Воскресенского РЭС по организации устранения возникших по легенде учений технологических нарушений на электрооборудовании, связанных с массовыми отключениями потребителей.

Были отработаны приемы и способы тушения очагов пожаров на объектах энергетики, взаимодействие сил и средств пожарно-спасательных подразделений с комплексом аварийных служб и служб жизнеобеспечения подстанции, вопросы соблюдения правил охраны труда и техники безопасности, а также обеспечения надежности противопожарной защиты объекта.

«Все подразделения показали высокий уровень подготовки к ликвидации ЧС», — отметил глава округа.