Учения по тушению пожара провели в фармкомпании в Ступине | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 18:36 Учения по тушению пожара провели в фармкомпании в Ступине ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники Мособлпожспаса провели тренировочное тушение пожара в фармацевтической компании в Ступине. Заместитель начальника территориального управления Александр Голяк сообщил, что главная цель учений — отработка действий при тушении возгораний на производственных объектах.

«Согласно тактическому замыслу тренировки, в результате короткого замыкания в одном из производственных помещений произошло возгорание. Огонь быстро распространился по всему пространству с интенсивным выделением продуктов горения», — подчеркнул Голяк.

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По сценарию, один из сотрудников остался в задымленном помещении. Спасатели своевременно прибыли на место условного возгорания, создали штаб пожаротушения, сформировали звено газодымозащитной службы и эвакуировали пострадавшего. Отмечается, что поставленные цели и задачи достигнуты в полном объеме.

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