Учения по тушению пожара провели в Балашихе | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 14:11 Учения по тушению пожара провели в Балашихе ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» потушили условный пожар на предприятии в Балашихе, занимающимся производством оборудования для транспортировки и хранения технических газов. Цель тренировки — отработать навыки тушения возгораний на объектах с массовым пребыванием людей.

Заместитель начальника теруправления № 6 Алексей Нырков сообщил, что по сценарию тренировки возгорание произошло в одном из помещений цокольного этажа. Пламя быстро распространялось по зданию и дым быстро распространялся. Сотрудники компании быстро эвакуировались, однако, двое человека остались в здании.

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«Прибыв к месту условного пожара, огнеборцы сформировали четыре звена газодымозащитной службы и провели разведку очага возгорания, а также нашли и эвакуировали условно пострадавших, и оперативно ликвидировали возгорание», — заключил Нырков.

Он подчеркнул, что спасатели отработали навыки тушения пожара, а также взаимодействие со службами жизнеобеспечения объекта.

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