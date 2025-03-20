Учения по тушению лесных пожаров прошли в Солнечногорске

Межведомственные учения по тушению лесных пожаров, на которых отработали оперативное реагирование пожарной охраны, провели в Солнечногорске. Тренировка состоялась в рамках начала пожароопасного сезона в Подмосковье.

Согласно сценарию, очевидцы заметили возгорание в лесу и сообщили об этом по номеру 112. На место происшествия прибыли специалисты лесхоза, которые поэтапно привлекли к ликвидации огня силы и средства федерального, областного и муниципального уровней, включая «Дирекцию единого заказчика» и «Имущественный комплекс жилищно-коммунального хозяйства». Заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков оценил слаженность и оперативность действий всех участников учений.

«Все силы и средства, которые были привлечены, прибыли в соответствующих временных рамках. Все четко, слаженно понимали свою задачу и учения были отработаны. Можно сказать, что городской округ готов к тушению и реагированию на подобного рода чрезвычайные ситуации», — отметил Максим Барков.

Пожароопасный сезон в Подмосковье стартовал с 20 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все системы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любым сценариям. В этом году численность лесных пожарных увеличена более чем вдвое — до 1,2 тысяч человек, а также усилен парк техники.